В Покрове ввели режим "технической тишины" перед выборами

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Режим «технологической тишины» ввели на время выборов в Госдуму власти Покрова. На документ обратила внимание местная пресса.

В документе на ближайшие дни (с 17 по 20 сентября) запрещается любая строительная деятельность, которая может повредить коммуникации избирательных участков. Более того, власти Покрова даже жителям советуют перенести ремонт на даче — вероятно, чтобы те не откладывали визит к месту голосования.

Напомним, что трехдневные выборы стартуют завтра, 18 сентября. В рамках него владимирцы будут выбирать депутатов Государственной Думы, а также в ряде муниципалитетов пройдут выборы регионального и муниципального уровня. Подробнее можно почитать в нашем материале.