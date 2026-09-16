Во Владимирской области в третий раз пытаются отремонтировать ангиограф в ОКБ

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Уже в третий раз власти Владимирской области пытаются найти поставщика рентгеновской трубки для ангиографа в Областной клинической больнице.

Первые две попытки закупить необходимую деталь закончились провалом. Потенциальные поставщики придирались буквально ко всему: одним не понравился слишком низкий гарантийный срок в 12 месяцев, другие посчитали, что в документации нужно было прописать пункт об обслуживании ангиографа исключительно инженерами, которые имеют сертификат на работу с продукцией «Филипс».

На этот раз стоимость трубки оценили в 34 миллиона рублей. Из документов исчезло требование об инженерах, однако гарантийные сроки оставили без изменений - 12 месяцев на саму трубку и три месяца на выполненные работы.

Подрядчика должны определить после 23 сентября, а на исполнение контракта отводится 97 календарных дней.

Торги также объявлены на ремонт ангиографов в Александрове и Городской больнице №4 во Владимире.