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НовостиОбщество16 сентября 2026 8:35

В Гороховце откроется третий в области Детский культурно-просветительский центр

Ранее подобные центры открылись в Вязниках и Владимире
Виктория СУХОВА
Фото Гороховецкого историко-архитектурного музея

Фото Гороховецкого историко-архитектурного музея

17 сентября в Музее археологического наследия Гороховца распахнёт свои двери Детский культурно-просветительский центр «Бережец». Это уже третья площадка такого формата во Владимирской области, созданная благодаря нацпроекту «Семья». Ранее подобные центры появились в Вязниках и Владимире.

Центр расположился в помещениях на двух этажах. На первом этаже устроена «Творческая мастерская». На втором этаже – «Интерактивный зал», разделённый на несколько тематических зон.

Всё продумано до мелочей: для малышей есть тактильные дорожки и бизиборды, для ребят постарше – сенсорные зоны с направленным звуком. Есть даже уютный уголок для уединения, где ребёнок может почувствовать себя настоящим первооткрывателем, изучая «археологическую азбуку». А для семейного досуга имеются познавательные фильмы о тайнах города и уникальных находках, сделанных в этих краях.