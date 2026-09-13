Мультстудия и «умный пол»: во Владимире открылся детский культурный центр

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи давно перестала быть местом только для выдачи книг. Юные читатели могут самостоятельно ходить вдоль стеллажей, а выбрав приглянувшийся томик, удобно устроиться на мягком пуфике. Не скучают и взрослые, ведь в библиотеке с завидной регулярностью проходят поэтические вечера, концерты, праздники, мастер-классы. В учреждении стремятся показать, что читать не только полезно, но и модно.

От книжного дерева до животных-пуфов

Но на достигнутом в библиотеке решили не останавливаться и в прошлом году подали заявку в Министерство культуры России на получении субсидии для создания детского культурно-просветительского центра.

Конкуренция была большая – на конкурс заявилось 251 учреждение из 82 субъектов страны. И все-таки в числе победителей оказалась владимирская библиотека. Она получила 3,8 миллиона рублей из федерального бюджета на преображение пространства. Еще 77 тысяч добавили из областной казны.

И вот спустя год детский культурно-просветительский центр открыл свои двери для посетителей в корпусе на улице Мира!

В малом зале появилась современная мультстудия. Для занятий в ней поставили небольшие парты для ребят, а на пол положили пуфики, чтобы создать уютную обстановку. Для создания мультика сначала необходимо нарисовать на графическом планшете рисунок, после чего изображение сканируется, выводится на большой мультимедийный экран и «оживает».

- Этот месяц будет посвящен теме «Белокаменное зодчество». Ребята будут рисовать наши самые известные памятники – Золотые ворота, храм Покрова на Нерли, после чего перенесут изображение на экран и сделают ролик. Главным героем выступает наш библиотечный персонаж Лева Буковкин, - рассказывает директор библиотеки Татьяна Сдобникова.

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Преобразились и читальные залы. Первый напоминает настоящий лес с большими пуфами в виде животных, книжным деревом и уютной лужайкой-подиумом. Стеллажи имеют подсветку, а на подоконники положили подушки, получился небольшой диванчик, где так удобно читать книги и листать журналы.

Изюминка второго читального зала – «умный пол», на котором можно поиграть в разные интерактивные игры.

- Мы будем использовать его для интеллектуальной разминки, ведь детям нужна смена деятельности. Сначала они читают, рисуют, а потом можно и попрыгать. Например, у нас есть игра «Путешествие по России», во время которой ребята познакомятся с памятниками в разных городах. И все это в интерактивной и нескучной форме, - говорит Татьяна Сдобникова.

Читальный зал для детей от 12 лет украсили удобные мешки-пуфы и большой торшер, под которым удобно читать, когда стемнеет.

- А еще благодаря гранту, мы смогли купить радиокласс, который поможет сделать более комфортным пребывание в библиотеке детей с нарушением речи и слуха.

От истории к новациям

В библиотеке рассказывают, что перед тем, как создавать проект центра, читателей спросили, чтобы они хотели увидеть в новом пространстве. Выяснилось, что многим родителям было интересно краеведение. Поэтому в концепции центра лежит уважение традиций и культурно-исторических ценностей.

- Девиз нашего центра – «Из прошлого в будущее». Мы будем рассказывать детям об истории, а они потом с помощью технических средств смогут создавать образы будущего, делать проекты. Получается некий элемент креативных индустрий, - рассказывает Татьяна Сдобникова.

В новом центре будет создан читательский клуб. А пока дети находятся на занятиях, родители вместе с психологом будут читать книгу писательницы, многодетной мамы Екатерины Мурашовой.

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

- А еще мы хотим создать семейный клуб для мам, пап и детей 2-3 лет, чтобы они приходили к нам и смогли интересно проводить вместе время. Наконец-то мамам в декрете буде, куда пойти и причем совершенно бесплатно! – делится планами директор областной библиотеки для детей и молодежи.

И все бы хорошо, да только места катастрофически не хватает не только для посетителей, но и для книг. Поэтому самая большая мечта Татьяны Сдобниковой – строительство новой современной библиотеки с большим залом и просторными помещениями, которую бы с гордостью можно было бы назвать книжным царством.