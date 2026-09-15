Дмитрий Медведев рассказал о технологическом развитии России

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По его словам, стране важно переходить от простого обновления производственной базы к созданию собственных технологий в ключевых сферах.

«Если выбирать одно слово, им будет «лидерство». Применительно к экономике в целом, промышленности и сельскому хозяйству – технологическое лидерство», — заявил политик.

Он напомнил, что в период модернизации перед страной стояла задача обновить производство и создать инфраструктуру инновационной экономики. При этом, по словам Дмитрия Медведева, тогда предполагалось активное использование международной кооперации.

«Модернизация была точным словом для своего времени. В 2009 г. мы определили пять приоритетов: энергоэффективность, ядерные технологии, космос и телекоммуникации, медицинские технологии, стратегические информационные технологии…Работа была результативной», — отметил зампред Совбеза.

По мнению политика, нынешняя задача предполагает более высокий уровень самостоятельности в критически важных направлениях. При этом он подчеркнул, что технологический суверенитет не означает закрытость от внешнего мира.

«Понятие суверенитета предполагает, что по критически важным направлениям страна должна иметь собственные технологии. Лидерство – это планка, которая существенно выше... Речь не идет об изоляции страны и попытках производить абсолютно все самим», — сказал Дмитрий Медведев.

Отдельно он связал технологическое развитие с экономической устойчивостью и конкуренцией на мировых рынках.

«Целью становится устойчивость ключевых отраслей и всей экономики, а также наша конкурентоспособность на мировых рынках», — подчеркнул Дмитрий Медведев.