Новый владимирский планетарий откроется для посетителей с 15 сентября

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15 сентября во Владимире открывается новый планетарий, которого ждали 14 лет (когда был анонсирован его переезд из здания Николо-Кремлёвской церкви). Теперь «Звездный дом» находится по адресу: улица Суздальская, 11 (в Центральном парке за колесом обозрения). Для посетителей входной билет будет стоить 300-400 рублей.

Уже на входе под ногами посетителей простирается огромное звездное небо. И это не проекция – в плитку встроены специальные светодиоды, каждый из которых размечен таким образом, чтобы он соответствовал своему месту на небе северного полушария. Украшает входную зону также 12-метровый светодиодный интерактивный экран, который рассказывает о происхождении Вселенной. В центре зала, словно огромное око, стоит перевернутая пирамида, на которую выводят 3D-изображения небесных тел. Здесь можно увидеть историю зарождения земли, звезд и галактик.

А еще в новом планетарии можно полетать над планетами! Достаточно лишь забраться на небольшую платформу и балансировать на ней, как на серфинге. Сердцем нового планетария стал полнокупольный зал, оборудованный по последнему слову техники. Увидеть фильмы о космосе одновременно смогут 95 человек. Диаметр купола – почти 13 метров, он создавался по индивидуальному заказу из стеклопластика. Также в зале оборудована сцена и создана специальная подсветка купола и стен.

Кстати, к концу ноября в планетарий привезут большой электронный телескоп, через который можно будет увидеть разные планеты. Новый интерактив станет финальным штрихом «Звездного дома». Создание планетария обошлось в 264,6 миллиона рублей.