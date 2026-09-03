Полетать над планетами и погладить Лайку: каким получился новый планетарий во Владимире

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Открытия «Звездного дома» жители Владимира ждали 14 лет. И, наконец, свершилось! В областном центре появилось по-настоящему уникальное пространство, где на несколько часов могут «пропасть» не только дети, но и их родители.

По звездному небу пешком

Уже на входе ты словно погружаешься в космос. Под ногами простирается огромное звездное небо. И это не проекция – в плитку встроены специальные светодиоды, каждый из которых размечен таким образом, чтобы он соответствовал своему месту на небе северного полушария.

- Таким образом мы можем подсвечивать отдельные созвездия, выбирать нужные нам плеяды звезд. Сейчас лекторы и инженеры работают над программой, которая позволит проводить экскурсию «По звездному небу пешком», - рассказал заместитель директора планетария Сергей Дмитриев.

Интерактивный экран, рассказывающий о происхождении Вселенной. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Украшает входную зону 12-метровый светодиодный интерактивный экран, который рассказывает о происхождении Вселенной. Прямо под ним поставили витрину с метеоритами – ее перенесли из старого здания планетария.

В центре зала, словно огромное око, стоит перевернутая пирамида, на которую выводят 3D-изображения небесных тел. Здесь можно увидеть историю зарождения земли, звезд и галактик.

А еще в новом планетарии можно полетать над планетами! Достаточно лишь забраться на небольшую платформу и балансировать на ней, как на серфинге. И вот ты уже скользишь по поверхности Марса, изучая реальные снимки с его поверхности. Совсем скоро путешествовать можно будет и по остальным планетам Солнечной системы.

Полет над Марсом. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Детей как магнитом будет тянуть к «секретному» интерактивному шкафчику, выдвинув ящички которого можно увидеть тактильные изображения Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Валерия Кубасова, Алексея Леонова, можно погладить Лайку и почесать за ушком Белку и Стрелку, подержать в руках планеты и в мельчайших деталях изучить луноход.

- Этот стенд как нельзя лучше подходит и для людей, имеющими проблемы со зрением. Они на ощупь смогут понять, что перед ними за планета, изучить руками рельеф Меркурия или поверхность Венеры, - отметил Сергей Дмитриев.

Белка и Стрелка. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рядом за дверью – небольшой выставочный зал. Сейчас там представлены космические картины и фотографии художников Владимирской области.

Еще одно пространство пока пустует, здесь лишь расставлены пуфики для отдыха. Но уже в октябре здесь появится экспозиция, посвященная нашему земляку, космонавту Валерию Кубасову. Его дочь согласилась передать личные вещи отца из московской квартиры, а Владимиро-Суздальский музей-заповедник предоставит скафандр космонавта.

Виртуальное путешествие

Сердцем нового планетария стал полнокупольный зал, оборудованный по последнему слову техники. Увидеть фильмы о космосе одновременно смогут 95 человек. Для зрителей закупили удобную мебель – кресла раскладываются в трех положениях, их можно буквально подстроить под себя. Теперь смотреть на звезды можно практически лежа.

Поражает и новый купол. Его диаметр – почти 13 метров, он создавался по индивидуальному заказу из стеклопластика.

- В старом планетарии стоял центральный аппарат. Сейчас такие уже не производят. Поэтому наш новый зал оснащен шестью проекторами, которые создают трехмерное изображение. Получается настоящее погружение в виртуальную реальность, – рассказал руководитель проекта планетария Георгий Кихай.

Также в зале оборудована сцена и создана специальная подсветка купола и стен.

Кстати, к концу ноября в планетарий привезут большой электронный телескоп, через который можно будет увидеть разные планеты. Новый интерактив станет финальным штрихом «Звездного дома».

В шкафчике хранятся тактильные экспонаты. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Создание планетария обошлось в 264,6 миллиона рублей. И это тот случай, когда потраченных денег абсолютно не жалко.

КОНКРЕТНО

«Звездный дом» находится по адресу: улица Суздальская, 11 (в Центральном парке за колесом обозрения).

Для посетителей планетарий откроет свои двери 15 сентября. Входной билет будет стоить 300-400 рублей.