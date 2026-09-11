Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2026 14:10

Во владимирской ОКБ отремонтируют помещения под эндокринологический центр

Стоимость работ составляет 42,6 миллиона рублей
Виктория СУХОВА
фото из проектной документации

фото из проектной документации

На сайте Госзакупок появился тендер на капитальный ремонт пятого этажа Областной клинической больницы, где будет расположен эндокринологический центр. Стоимость работ составляет 42,6 миллиона рублей.

Подрядчик должен отремонтировать коридор, ресепшен и зону ожидания. Там появятся белые стены, белые полы из керамогранита и подвесной белый потолок с линейным светодиодным светильником. На этаже сделают новую противопожарную систему и систему электроснабжения, установят новые кондиционеры. Работы необходимо выполнить до 22 февраля 2027 года.

Заявки будут принимать до 18 сентября.