Во владимирской ОКБ отремонтируют помещения под эндокринологический центр

На сайте Госзакупок появился тендер на капитальный ремонт пятого этажа Областной клинической больницы, где будет расположен эндокринологический центр. Стоимость работ составляет 42,6 миллиона рублей.
Подрядчик должен отремонтировать коридор, ресепшен и зону ожидания. Там появятся белые стены, белые полы из керамогранита и подвесной белый потолок с линейным светодиодным светильником. На этаже сделают новую противопожарную систему и систему электроснабжения, установят новые кондиционеры. Работы необходимо выполнить до 22 февраля 2027 года.
Заявки будут принимать до 18 сентября.