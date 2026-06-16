При ОКБ откроют региональный эндокринологический центр

Фото Минздрава Владимирской области.

Ни для кого не секрет, что во Владимирской области не хватает медиков - около 650 врачей и примерно 600 медсестер и санитарок. Острую потребность медицинские учреждения испытывают в узких специалистах, в частности, эндокринологах.

И если в городе кое-как можно записаться к этому специалисту, то в районах ситуация совсем плачевная. Для доступности оказания помощи даже было принято решение запустить акцию «Поезд здоровья», в рамках которой узкие специалисты Областной клинической больницы проводят прием пациентов. Надо отметить, что желающих было достаточно много.

В планах же у властей открыть на базе ОКБ региональный эндокринологический центр, финансирование на его создание уже предусмотрено.

- Этот центр будет включать в себя огромное количество кабинетов и специалистов, которые будут в них работать. Он предусматривает кабинет эндокринологической помощи, кабинеты кардиологов, неврологов, хирургов, нефрологов, офтальмологов с лазерной операционной, кабинеты диабетической стопы. Также будут работать кабинеты диагностического направления – функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы, ультразвукового и рентгенологического исследования, лабораторный сектор, - рассказала в эфире Медицинского информационно аналитического центра главный врач ОКБ Ольга Добрынина.

Функции регионального эндокринологического центра будут очень широкими – это не только оказание помощи в амбулаторных условиях, но и дневной стационар, консультирование сложных пациентов, исследование гормонов, а также выездная работа по консультированию врачей из районов области.

- Предполагается, что сотрудники нашего центра, например, во время акции «Поезд здоровья» будут вести прием сложных пациентов и приглашать их на комплексное обследование. После чего мы будем принимать решение, где этот пациент будет дальше проходить лечение - у нас или мы передадим его на федеральный уровень. Очень хочется, чтобы после открытия эндокринологического центра помощь для наших жителей была доступной и качественной, - подчеркнула Ольга Добрынина.

На сегодняшний день ОКБ готовит проектно-сметную документацию для создания регионального эндокринологического центра.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ОКБ продолжит модернизацию и оснащение своего учреждения. Так, готовится ремонт в родильном отделении, закупка эндоскопического, офтальмологического, нейрохирургического, ультразвукового оборудования. Особое внимание уделят оказанию экстренной помощи – необходимо дополнительно приобрести дефибрилляторы, аппараты ЭКГ, следящие за состоянием здоровья мониторы.