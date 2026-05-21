Дефицит медиков во Владимирской области сократился на 30 процентов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

21 мая состоялась пресс-конференция губернатора Александра Авдеева. На ней он среди многих других тем затронул одну из самых проблемных сфер – сферу здравоохранения.

Три кандидата на должность министра

Жители региона регулярно жалуются на невозможность попасть к врачам, долгое ожидание лекарств, отсутствие необходимых специалистов. Кроме того, после ареста Валерия Янина областной Минздрав уже год остается фактически обезглавленным. Сейчас обязанности руководителя ведомства исполняет Нелли Зиновьева.

- То, что отсутствует министр, а есть лишь тот, кто исполняет обязанности, не значит, что ничего не делается. Работа ведется. Приведу пример – у нас выписывается миллион льготных рецептов. Если три года назад в отложенных оставалось 40 тысяч рецептов, то в прошлом году – уже 12 тысяч, а сейчас около 500. Я не шучу, но Министерство здравоохранения РФ к нам теперь отправляет из других регионов людей учиться тому, как навести порядок в закупках, и логистике распределения лекарственных препаратов по льготным рецептам. Конечно, ситуация не идеальная, но сейчас остались лишь штучные инциденты, - подчеркнул глава региона.

Тем не менее поиск министра здравоохранения ведется. На сегодняшний день есть три кандидата на эту должность, они проходят собеседование. Утвердить будущего руководителя должно федерально ведомство.

При этом Александр Авдеев вспомнил недавний случай, когда ждал на собеседование девушку, которая претендовала на должность заместителя министра здравоохранения. Но так и не дождался – в этот день силовики предъявили ей обвинение.

- И это не комедия, это драма в системе здравоохранения в стране – дефицит хороших управленческих кадров, - резюмировал губернатор.

Александр Авдеев. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Нехватка узких специалистов и окошек

Кстати, о кадрах. В регионе с ними, по словам губернатора, стало как раз лучше. Если на начало 2023 года дефицит в здравоохранении составлял около 900-950 врачей и столько же младшего и среднего персонала, то сегодня ситуация изменилась к лучшему. Сейчас в больницах региона не хватает около 650 врачей и примерно 600 медсестер и санитарок. Острую потребность медицинские учреждения испытывают в узких специалистах: эндокринологах, кардиологах, педиатрах, офтальмологах и анестезиологах.

- Недавно ряд врачей ездили в Рязань, чтобы пригласить к нам в регион студентов, всего около 30 человек, - рассказал глава региона. – Также в планах у нас – нарастить мощности ПИМУ, чтобы мы пользовались своими кадрами.

К слову, есть и другие проблемы, которые касаются записи к врачу. Как оказалось, у специалистов как минимум 20 процентов времени остается свободным из-за того, что кто-то из пациентов не пришел на прием.

- За несколько месяцев мы открыли примерно 10 процентов свободных слотов – время приема врача. Это значит, что на 10 процентов пациентов может прийти больше или на 10 процентов меньше времени составит ожидание врача. Наша задача – провести оцифровку системы и совершенствование работы регистратуры, врачей, маршрутизации, чтобы на 40 процентов увеличить количество свободных слотов. Это даст равномерную загрузку врачам, меньше времени ожидания приема, также мы получим обратную связь от пациентов, - отметил Александр Авдеев.