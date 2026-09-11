В школах Владимирской области введут обязательное обучение работе с нейросетями

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Министр образования Владимирской области Светлана Болтунова в ходе своей пресс-конференции рассказала, что кроме основных предметов с нового учебного года акцент в школах будут делать и на внеурочную деятельность, на которую выделяется десять часов, из которых пять обязательных и пять на выбор образовательного учреждения.

В числе обязательных предметов вошел курс для учеников 5-11 классов. Он начнется с ноября 2026 года. Название у курса - «Искусственный интеллект и информационная безопасность». По словам министра, школьников не только познакомят с нейросетями, но и научат их грамотно и безопасно использовать. Сейчас азы этого курса постигают учителя.

Также Светлана Болтунова упомянула курсы по выбору. В их список вошли: «Орлята России», «Финансовая грамотность», «Моя семья», «Разговоры о безопасности», «Концепция исторического просвещения» и курсы, которые поддерживают профильные направления или физическое развитие обучающихся.