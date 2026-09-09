Во владимирских школах будут обучать работе с искусственным интеллектом

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1 сентября во Владимирской области за парты сели почти 143 тысячи школьников, из них 12,5 тысяч – первоклассники.

В этом году в учебных планах произошло немало изменений. Если в прошлом году обществознание убрали из расписания шестых и седьмых классов, то сейчас этот предмет будут изучать только в девятом классе. Освободившиеся часы передали истории. В программу добавили модуль «История родного края».

В пятых классах уменьшили количество уроков иностранного языка – с трех до двух в неделю. Однако школам с углубленным изучением, типа лингвистической гимназии №23, разрешается вводить второй иностранный язык (2 часа в неделю).

С января 2027 года в пятых классах появится новый предмет – «Духовно-нравственная культура России», направленный на воспитание уважения к истории страны, ее культуре, семейным и общечеловеческим ценностям. Уже со следующего учебного года этот предмет введут в шестых и седьмых классах.

Кроме того, Владимирская область участвует в пилотном проекте по введению оценок за поведение во 2-8 классах. Эксперимент будут проводить в десяти образовательных учреждениях – во Владимире, Гусь-Хрустальном, Муроме, Коврове, Суздальском районе, Собинском округе и Покрове.

Оценивать поведение учеников будут по трехуровневой шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Классный руководитель будет выставлять оценку в конце триместра с учетом мнения педагогов-предметников, социального педагога, психолога и советника директора по воспитанию.

- Главная цель – не наказать ребенка, а помочь ему сформировать навыки саморегуляции и ответственности за свое поведение, научить уважительно относиться к окружающим людям. Оценка за поведение не будет влиять на академическую успеваемость, - подчеркнула министр образования региона Светлана Болтунова.

Кроме основных предметов акцент в школах будут делать и на внеурочную деятельность, на которую выделяется десять часов, из которых пять обязательных и пять на выбор образовательного учреждения.

В числе обязательных предметов: «Разговоры о важном», которые проводятся с 1 по 11 класс. С шестого класса вводится курс «Россия – мои горизонты», где ученикам, в том числе, будут рассказывать об экономике региона. Также добавилось еще два новых модуля. С ноября ученики 5-11 классов будут изучать курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Школьников не только познакомят с нейросетями, но и научат их грамотно и безопасно использовать. Сейчас азы этого курса постигают учителя. И, наконец, в 8 и 10 классах введут предмет «Военные учебные сборы». В его программу, например, входит строевая подготовка, оказание первой помощи и основы военной службы.

- В качестве направлений по выбору мы рекомендуем такие курсы, как: «Орлята России», «Финансовая грамотность», «Моя семья», «Разговоры о безопасности», «Концепция исторического просвещения» и курсы, которые поддерживают наши профильные направления, либо физическое развитие обучающихся, - перечислила Светлана Болтунова.