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НовостиОбщество9 сентября 2026 6:05

Владимирские школьники примут участие в телешоу "Умники и умницы"

Свои знания покажут пять одиннадцатиклассников
Виктория СУХОВА
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

9 сентября в Москве стартуют съемки четвертьфинала нового сезона телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники». Бессменным ведущим является Юрий Вяземский.

Владимирскую область будет представлять пятёрка одиннадцатиклассников, которые стали победителями и призёрами региональной олимпиады «Умники и умницы земли Владимирской». Это Андрей Скачков, Александр Пьянков и Антон Есипов из Владимира, Никита Тепаев из Мурома, Аделина Гусева из Селивановского округа.

Участникам будут предложены вопросы по темам: «История Крыма», «Дипломаты - поэты, поэты – дипломаты», «Греческая трагедия». Желаем ребятам удачи!

Напомним, что в июне лучшей на олимпиаде стала школьница из Гороховца Валерия Гюмюшлю. Девушку зачислили на первый курс МГИМО