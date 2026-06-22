Школьница из Гороховца стала победительницей шоу "Умницы и умники"

скрин с трансляции шоу

20 июня на Первом канале состоялся финал 34 сезона всероссийской гуманитарной телеолимпиады «Умницы и умники». Тема финала: «Русские гении за рубежом».

В нём принимали участие 11-классники из Владимира и Гороховецкого муниципального округа: Ярослав Лабутин и Валерия Гюмюшлю.

Девушка заработала на жёлтой дорожке два ключа для поступления в МГИМО, ответив верно на два вопроса. Ответ Валерии на первый вопрос «Роман» о Софье Ковалевской ректор МГИМО назвал отличным и полным.

По итогам финала были определены 12 победителей, чьи фамилии были вписаны ректором Анатолием Торкуновым в приказ о поступлении в МГИМО сразу в прямом эфире. Валерия Гюмюшлю стала пятой в их числе!

А учащийся владимирской гимназии №23 Ярослав Лабутин Ярослав признан призёром олимпиады, что даёт ему дополнительные баллы при поступлении в МГИМО!