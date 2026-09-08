В Покрове продолжают строить школу на 1100 мест и крупный семейный центр

фото из социальных сетей Александра Авдеева

Губернатор Александр Авдеев посетил Покров. Он заехал посмотреть, как продвигается строительство школы на 1100 мест, которую никак не могут сдать из-за недобросовестного подрядчика. После того, как его поменяли, новым строителям поставили задачу - закончить объект к концу 2026 года. На сегодняшний день готовность школы составляет более 80 процентов, ведутся внутренние отделочные работы.

В доме через дорогу от школы подготавливают помещение под «Мой семейный центр». Это будет 20-й и самый крупный семейный МФЦ в регионе. В отличие от других, сосредоточенных на семьях с детьми, он объединит все поколения. Проектом предусмотрено всё – от зоны первичного приёма и кабинета психолога до кухни-гостиной для чаепитий и пункта проката технических средств реабилитации, - сообщил глава региона.