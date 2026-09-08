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НовостиОбщество8 сентября 2026 11:31

В Покрове продолжают строить школу на 1100 мест и крупный семейный центр

Сдать школу планируют к концу 2026 года
Виктория СУХОВА
фото из социальных сетей Александра Авдеева

фото из социальных сетей Александра Авдеева

Губернатор Александр Авдеев посетил Покров. Он заехал посмотреть, как продвигается строительство школы на 1100 мест, которую никак не могут сдать из-за недобросовестного подрядчика. После того, как его поменяли, новым строителям поставили задачу - закончить объект к концу 2026 года. На сегодняшний день готовность школы составляет более 80 процентов, ведутся внутренние отделочные работы.

В доме через дорогу от школы подготавливают помещение под «Мой семейный центр». Это будет 20-й и самый крупный семейный МФЦ в регионе. В отличие от других, сосредоточенных на семьях с детьми, он объединит все поколения. Проектом предусмотрено всё – от зоны первичного приёма и кабинета психолога до кухни-гостиной для чаепитий и пункта проката технических средств реабилитации, - сообщил глава региона.