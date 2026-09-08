Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Покров

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что 7 сентября губернатор 33 региона Александр Авдеев совершил рабочую поездку в городской округ Покров, где он изучил, как развивается инфраструктура на данной территории.

Глава региона проверил, как выполняется комплексное благоустройство Больничного проезда в Покрове. В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» здесь благоустроено общественное пространство рядом с домом №2: расчищена и заасфальтирована площадка, установлена хоккейная коробка. По данным регионального Министерства ЖКХ, всего в Покрове планировалось благоустроить в этом году 8 территорий. На эти цели из регионального бюджета выделено 28 млн рублей.

Также Авдеев посетил посёлок Вольгинский, где ДСУ-3 выполняет капремонт дороги до деревни Иваново. В этом году она впервые получит асфальтовое покрытие, также дорожники сделают ливнёвку, освещение и тротуары. Кроме того, в рамках сотрудничества с инвестором – «ВЗЛП» область выделила 35 млн рублей на ремонт дороги с тротуаром по улице Заводской, работы близятся к завершению.