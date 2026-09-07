Во Владимире скоро откроется современный беговой центр ВФЛА

Фото: пресс-служба ВФЛА.

Центр оборудуют всем необходимым: в здании будут раздевалки, душевые, камеры хранения и зал для тренировок. На прилегающей территории — зоны для занятий и отдыха.

Амбассадор проекта ВФЛА Илья Кехтер уверен, что беговой центр обеспечит любителей спорта не только инфраструктурой для тренировок, но и местом единения бегового сообщества. Здесь вместе с опытными атлетами смогут заниматься те, кто только делает первые шаги в беге.

«Для меня главная ценность бегового центра — даже не само здание, а люди, которых он сможет собрать вокруг себя. Кто-то придёт на свою первую пробежку, кто-то готовится к очередному старту, но здесь не будет деления на «новичков» и «настоящих спортсменов». Бег как раз отлично объединяет людей с совершенно разным уровнем подготовки», — отметил Илья Кехтер.

Шкафчики для хранения, раздевалки, душевые и некоторые виды тренировок — базовая инфраструктура центра будет бесплатной для посетителей. Амбассадор ВФЛА подчеркнул, что бережное отношение к спорткомплексу поможет сохранить его для занятий и общения бегунов на долгие годы.

«Это наш общий центр. Большая часть базовой инфраструктуры будет доступна бесплатно, поэтому относиться к ней нужно как к своей. Не в смысле «моё — никому не дам», а наоборот — пользуйся сам и оставь в таком состоянии, чтобы после тебя было приятно пользоваться другим. Тогда это место действительно сможет долго жить и объединять людей», — считает спортсмен.

Новая спортивная площадка во Владимире возводится в рамках реализации совместного проекта ВФЛА и АНО «Евразия» по созданию в России сети современных беговых центров. Всего в разных городах страны планируется открыть 23 таких центра.