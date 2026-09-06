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НовостиПроисшествия6 сентября 2026 16:18

Во Владимирской области полностью открыто движение машин на месте ДТП с поездом

Тем временем специалисты продолжают восстановительные работы
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Московская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», движение машин на железнодорожном переезде, расположенном на 15 километре автодороги «Киржач- Александров» в Киржачском округе полностью открыто вечером 6 сентября. Ранее из-за столкновения электрички и грузовой машины движение оказалось полностью перекрыто, а затем пущено по одной полосе в реверсивном режиме.

Напомним: движение поездов также удалось восстановить, но пока только по одному пути. Тем временем восстановительные работы на месте аварии продолжаются.