Во Владимирской области полностью открыто движение машин на месте ДТП с поездом

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Московская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», движение машин на железнодорожном переезде, расположенном на 15 километре автодороги «Киржач- Александров» в Киржачском округе полностью открыто вечером 6 сентября. Ранее из-за столкновения электрички и грузовой машины движение оказалось полностью перекрыто, а затем пущено по одной полосе в реверсивном режиме.

Напомним: движение поездов также удалось восстановить, но пока только по одному пути. Тем временем восстановительные работы на месте аварии продолжаются.