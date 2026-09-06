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НовостиПроисшествия6 сентября 2026 15:05

Во Владимирской области Следком проводит проверку после ДТП с поездом и машиной

В Киржачском округе выясняют обстоятельства происшествия с поездом и грузовиком
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Западное МСУТ СК России

Фото: Западное МСУТ СК России

Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося днем 6 сентября на станции Бельково Владимирской области, проводится доследственная проверка.

Сейчас сотрудники Западного МСУТ приступили к установлению обстоятельств произошедшего и опросу очевидцев.

По результатам проверки будет дана оценка действиям, в том числе, локомотивной бригады. Напомним — в результате выезда на железнодорожный переезд грузовика в него врезался электропоезд сообщением «Орехово-Александров». В результате происшествия водитель большегруза погиб. Никто из пассажиров и машинистов не пострадал. Сейчас на месте аварии проводятся восстановительные работы. Железнодорожникам предстоит не только поставить на рельсы упавшие вагоны, но и восстановить разрушенные коммуникации.