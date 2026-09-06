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НовостиПроисшествия6 сентября 2026 10:45

Во Владимирской области на месте ДТП с электричкой открыли движение машин

В Киржачском округе продолжается ликвидация последствий аварии с участием грузовика и электропоезда
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Московская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», движение машин на переезде станции Бельково на 15 километре автодороги «Киржач-Александров» открыто по одной полосе. На месте организовано реверсивное движение.

Сейчас к месту аварии уже прибыли два восстановительных поезда, работы по возвращению упавших вагонов электрички на рельсы началась.

Что касается движения поездов, то сейчас на участке «Бельково-Киржач» Большого окружного кольца оно приостановлено.

Ранее сообщалось, что поезд №6444 «Александров-1 — Орехово» был отменен. Также отменили поезд №6432 того же сообщения.

Напомним: в результате столкновения на железнодорожном переезде грузовика и электрички утром 6 сентября один человек погиб. Им оказался водитель грузовой машины.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.