Во Владимирской области на месте ДТП с электричкой открыли движение машин

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Московская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», движение машин на переезде станции Бельково на 15 километре автодороги «Киржач-Александров» открыто по одной полосе. На месте организовано реверсивное движение.

Сейчас к месту аварии уже прибыли два восстановительных поезда, работы по возвращению упавших вагонов электрички на рельсы началась.

Что касается движения поездов, то сейчас на участке «Бельково-Киржач» Большого окружного кольца оно приостановлено.

Ранее сообщалось, что поезд №6444 «Александров-1 — Орехово» был отменен. Также отменили поезд №6432 того же сообщения.

Напомним: в результате столкновения на железнодорожном переезде грузовика и электрички утром 6 сентября один человек погиб. Им оказался водитель грузовой машины.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.