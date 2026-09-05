Администрация города Владимира спилила ранее забетонированные липы

При замене тротуарной плитки деревья закатали в бетон. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация города Владимира сообщает, что Зеленая комиссия города приняла решение удалить последние три липы на улице Большой Московской. По мнению представителей комиссии деревья находились в аварийном состоянии.

В итоге, их уже спилили. Речь идет о деревьях в районе домов №№2, 12 и 20 по улице Большой Московской. Как сообщили представители мэрии состояние деревьев было неудовлетворительным. Стволы были серьезно повреждены, чиновники посчитали, что такие деревья представляют реальную опасность для прохожих, являясь аварийными. Так что снос последних деревьев на центральной улице объяснили безопасностью жителей. При этом чиновники не стали напоминать, что по нерадивости подрядчика эти самые липы были закатаны в бетон при замене тротуарной плитки в центре.

Впрочем, власти города рассматривают варианты озеленения этого участка. Один из вариантов — замена старых аварийных деревьев на декоративные породы в больших кашпо. По мнению чиновников, в летний период они будут радовать глаз и гармонично впишутся в исторический центр Владимира. А хотелось бы в летний день спрятаться в тени большого дерева.