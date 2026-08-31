При ремонте тротуара липу в центре Владимира закатали в бетон

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда-то центр Владимира был по-настоящему зеленым, его украшали липы. Сейчас о былом великолепии напоминают лишь архивные фотографии. А улица Большая Московская уже давно выглядит серо и уныло, ведь на ней осталось лишь несколько деревьев. Но и последние оказались под угрозой.

Сейчас в центре обновляют мощение на тротуаре. Работы выполняет компания-подрядчик ДСК «Автобан». В конце прошлой недели владимирцы заметили, что рабочие решили «свести счеты» с последней липой у Золотых ворот. Они не только уложили плитку вплотную к стволу, но и залили дерево бетоном!

Из социальных сетей о случившемся узнали в администрации города и направили информацию подрядчику, чтобы тот исправил ситуацию.

- Конечно, такого не должно было случиться, поэтому подрядчик должен принять меры к устранению нарушения. Кроме того, оставшиеся липы должны осмотреть члены комиссии по зеленым насаждениям. Появилась информация о том, что они себя плохо чувствуют. По итогам проверки будет принято решение об их дальнейшей судьбе, - сообщила официальный представитель мэрии Юлия Жирякова.

Надо отметить, что утром в понедельник дерево было частично освобождено. Вокруг него еще видны следы былого бетона, но по крайней мере липа получила доступ к воде. Хотя свободного места вокруг ствола катастрофически мало.

Вокруг дерева еще видны следы бетона. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что липы начали исчезать около 20 лет назад при мэре Александре Рыбакове. Именно тогда Большую Московскую решили вымостить плиткой, и в процессе повредили половину деревьев. Они засохли.

В 2015 году оставшиеся липы вырубили, а вместо них посадили 25 взрослых пятиметровых деревьев. Сажали их по специальной методике, укутав корни в особый мешок, чтобы не повредить. Взрослые саженцы лип помогала высаживать лично глава города Ольга Деева. Однако 10 деревьев, расположенных от Золотых ворот до пересечения с улицей Гагарина, в итоге не прижились и погибли. Как объяснял бывший главный эколог Сергей Сухопаров, в центре крайне агрессивная среда, да и для лип колодцы были слишком маленькие. Корням не хватало места и деревья задыхались. Кроме того, их мало поливали.

Чтобы хоть как-то озеленить центр, в прошлом году в центре установили кадки с розовыми яблонями. Однако выглядели они крайне плачевно – им не хватало места, чтобы пойти в рост. Так что эксперимент свернули. Теперь в жаркие дни жители и гости города вынуждены гулять по раскаленной улице.