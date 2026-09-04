Владимирцы поднялись на Западную вершину Эльбруса

фото из социальных сетей Сергея Волкова

Глава города Владимира Сергей Волков в социальных сетях поздравил владимирцев со спортивным достижением. Жители областного центра Дмитрий Павлов и Евгений Кувшинов зашли на Западную вершину Эльбруса. А это 5642 метра! Там они развернули флаг с гербом родного города Владимира.

Надо отметить, что это не первый раз, когда наши земляки покоряют Эльбрус и разворачивают на вершине флаги города и региона.

Кроме того, несколько лет назад уроженка Коврова Светлана Котляр покорила Эверест. До вершины самой высокой горы на планете девушка добиралась почти полтора месяца