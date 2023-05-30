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Общество29 мая 2023 22:00

Уроженка Владимирской области покорила Эверест

До вершины самой высокой горы на планете Светлана Котляр добиралась почти полтора месяца
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото из архива Светланы Котляр.

Фото из архива Светланы Котляр.

«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», говорится в известной песне. И с этим не может не согласиться героиня нашей статьи, уроженка Коврова Светлана Котляр. Хрупкая девушка преодолела высоту больше 8 тысяч метров и оказалась на вершине Эвереста.

Любовь началась с отпуска

Любовь к горам у Светланы началась в отпуске. На дворе был 2014-й год. Девушка отправилась с друзьями в путешествие из Владимира на Кавказ. Жили в гостинице и каждый день делали однодневные трекинги в горы без серьезных физических нагрузок.

- В один из таких дней мы поднялись на Эльбрус на «канатке» до высоты 3800 метров, там я увидела людей, идущих наверх. Тогда я не знала ничего ни о горах, ни об альпинизме. Поинтересовалась у гида, куда идут эти люди, и поняла, что тоже хотела бы попробовать взойти на вершину, - вспоминает Светлана. - Через год я вернулась, прихватив с собой друзей, и взошла на вершину высшей точки Европы. После моего первого восхождения жизнь начала очень резко и круто меняться: отсеялись ненужные люди, токсичные отношения. Я влюбилась в горы и стала жить ожиданием следующего отпуска, чтобы вернуться.

Фото из архива Светланы Котляр.

Фото из архива Светланы Котляр.

Тогда же девушка встретила своего бывшего мужа, который был горным гидом. С тех пор гор в жизни стало еще больше. Светлана уверена — если хочешь ходить в горы безопасно, нужно учиться это делать. Поэтому она стала ездить на альпсборы и за пару лет закрыла второй разряд по альпинизму.

- За это время я успела поучиться в Казахстане, Киргизии, Хибинах, в Крыму и на Урале. Взошла на Аконкагуа (6968 метров) — высшую точку Южной Америки, шесть раз на Эльбрус, на Казбек (5033 метра), пик Ленина (7134 метра), вулкан Гилуве (4368 метров) в Папуа новой Гвинее, вулкан Невадо-дель-Толима (5221 метр) в Колумбии. В прошлом году взошла на четвертую по высоте вершину мира — Лхоцзе (8516), - перечисляет покоренные горы Светлана.

Фото из архива Светланы Котляр.

Фото из архива Светланы Котляр.

Но Эверест так и оставался мечтой. Несбыточной и очень, очень дорогой. Когда в 2018 году Светлана оказалась в Непале, она впервые увидела Эверест своими глазами. И тогда поняла, что ее мечта обязательно осуществится.

Продала квартиру ради мечты

Когда началась пандемия, Светлана перебралась с сыном из Москвы в Ковров, там живет ее мама. Границы были закрыты, поездка в Непал сорвалась. Тогда девушка активно начала бегать вместе со своим хаски. Ведь горы рано или поздно откроются, а значит нужно быть в хорошей физической форме. Через пару месяцев Светлана пробежала свой первый в жизни полумарафон.

- Когда бежала, видела волонтеров с табличками с надписью: «Бегу к своей мечте!». Тогда я еще раз поняла, что мечта моя реальна, - говорит Светлана.

Фото из архива Светланы Котляр.

Фото из архива Светланы Котляр.

Уже тогда она работала в крупнейшей российской компании «Клуб 7 Вершин», которая была единственной организующей восхождения на Эверест уже более 20 лет. Тогда у девушки появился план. Она решила продать свою квартиру в Подмосковье, купить другую поменьше и на оставшиеся деньги попробовать исполнить мечту.

- Я стала активно тренироваться, а в декабре 2021 года приступила к осуществлению задуманного. Продала квартиру, но в феврале начались всем известные события. Курс доллара взлетел, и мне не хватило денег на участие в экспедиции своей мечты. Мой начальник предложил мне сходить на Лхоцзе - четвертый по высоте восьмитысячник мира. Эта экспедиция была дешевле. Да, это было не то, чего бы я хотела, но я была максимально близка к своей мечте, поэтому согласилась, - рассказывает Светлана.

В мае прошлого года девушка взошла на свой первый восьмитысячник, и это восхождение очень многое изменило в ее жизни. Светлана признается - жизнь как будто бы пошла в гору. Ее повысили на работе, стало больше интересных поездок, знакомств и путешествий. Но мечта пока продолжалась оставаться мечтой.

- С приближением непальского сезона в этом году сердце начало биться чаще. Я стала искать варианты. И нашлись люди, которые мне помогли, - говорит Светлана.

Фото из архива Светланы Котляр.

Фото из архива Светланы Котляр.

Гора не пустила

Экспедиция на Эверест началась 12 апреля в столице Непала — Катманду, после чего Светлана с командой на самолете перелетела в высокогорный поселок Лукла. Оттуда начинается трекинг к базовому лагерю Эвереста. Экспедиция на восьмитысячник — не самое простое мероприятие. С собой нужно везти много экипировки и снаряжения, а это около 40 килограммов!

- Почти все это находится в базовом лагере. А потом все вещи в верхние лагеря забрасывают вертолеты, а снаряжение восходителей заносят шерпы (это местные жители Непала, которых привлекают для организации восхождений — авт.). Так что на акклиматизационные выходы выходишь налегке, с минимальным набором необходимых вещей, - говорит Светлана. - До базового лагеря идешь около недели, постепенно набирая высоту и получая необходимую организму акклиматизацию.

Фото из архива Светланы Котляр.

Фото из архива Светланы Котляр.

Базовый лагерь Эвереста находится на высоте 5350 метров. Отсюда далее происходят акклиматизационные выходы в верхние лагеря на 6100, 6400 и 7000 метров. Девушка вспоминает, как из зоны пышных цветущих рододендроновых деревьев, ароматных сосен и можжевельника команда незаметно перешла в зону почти вечной мерзлоты. Ветер, снег и полное отсутствие видимости — так альпинистов встретила гора.

- И тут у меня началась горная болезнь — повысилось давление, разболелась голова, была слабость во всем теле. На такой высоте это в целом нормально, организму просто нужно дать время на адаптацию к новым для него условиям, но это отнимает довольно много физических сил. Ты тратишь много энергии на то, чтобы постоянно согреваться: когда засыпаешь — холодно, когда просыпаешься — холодно. Нужно быть готовым к этому, как морально, так и физически, - говорит Светлана.

Фото из архива Светланы Котляр.

Фото из архива Светланы Котляр.

Восхождение на Эверест заняло почти полтора месяца. 19 мая девушка и другие члены команды пошли штурмовать вершину. Погода была не самой хорошей — ветер буквально сбивал с ног, его порывы достигали 40-45 километров в час. В тот день погибло четыре человека.

- Первые часа три шла на одном дыхании. В какой-то момент поднимаю голову и вижу, что навстречу вниз по перилам на нас несется какое-то тело. Оказывается, что это обессиленный китаец, который не в состоянии больше самостоятельно спускаться. У него проверяют остаток кислорода в баллоне и передают его ниже поднимающимся шерпам. Белое как полотно лицо, отсутствующий взгляд — таких восходителей, спускающихся с вершины ближе к полуночи, мы встретим еще не раз на своем пути. Мне никогда в жизни не было так страшно, как в ту ночь. Весь путь до вершины я разговаривала с горой, уверяла ее в наших благих намерениях, просила пустить и отпустить. В 5.50 я на вершине. Это первая гора, взойдя на вершину которой я упала на колени, уткнувшись головой в снег, и просто сказала "спасибо". Я осуществила свою мечту, я увидела мир с вершины высочайшей горы нашей планеты. Но, наверное, осознание произошедшего еще до сих пор не пришло, - признается Светлана.

Фото из архива Светланы Котляр.

Фото из архива Светланы Котляр.

На вершине Эвереста девушка провела 15 минут. Она сделала несколько фотографий, сняла видео и оставила там свое любимое серебряное кольцо, которое носила пять лет, не снимая. Впереди ждал не менее продолжительный и трудоемкий спуск.

Сейчас Светлана вернулась домой, хочет восстановиться и провести время с близкими до следующей поездки. Через полтора месяца девушка едет в Пакистан с группой, чтобы покорить вторую по высоте горную вершину Земли – Чогори.

Светлана признается, что есть вершины, которые кажутся очень красивыми и на которые ей бы хотелось попробовать подняться. Сейчас это Ама-Даблам в Непале, Хан-Тенгри в Киргизии и Ушба в Грузии.

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