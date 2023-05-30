Уроженка Владимирской области покорила Эверест

Фото из архива Светланы Котляр.

«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», говорится в известной песне. И с этим не может не согласиться героиня нашей статьи, уроженка Коврова Светлана Котляр. Хрупкая девушка преодолела высоту больше 8 тысяч метров и оказалась на вершине Эвереста.

Любовь началась с отпуска

Любовь к горам у Светланы началась в отпуске. На дворе был 2014-й год. Девушка отправилась с друзьями в путешествие из Владимира на Кавказ. Жили в гостинице и каждый день делали однодневные трекинги в горы без серьезных физических нагрузок.

- В один из таких дней мы поднялись на Эльбрус на «канатке» до высоты 3800 метров, там я увидела людей, идущих наверх. Тогда я не знала ничего ни о горах, ни об альпинизме. Поинтересовалась у гида, куда идут эти люди, и поняла, что тоже хотела бы попробовать взойти на вершину, - вспоминает Светлана. - Через год я вернулась, прихватив с собой друзей, и взошла на вершину высшей точки Европы. После моего первого восхождения жизнь начала очень резко и круто меняться: отсеялись ненужные люди, токсичные отношения. Я влюбилась в горы и стала жить ожиданием следующего отпуска, чтобы вернуться.

Фото из архива Светланы Котляр.

Тогда же девушка встретила своего бывшего мужа, который был горным гидом. С тех пор гор в жизни стало еще больше. Светлана уверена — если хочешь ходить в горы безопасно, нужно учиться это делать. Поэтому она стала ездить на альпсборы и за пару лет закрыла второй разряд по альпинизму.

- За это время я успела поучиться в Казахстане, Киргизии, Хибинах, в Крыму и на Урале. Взошла на Аконкагуа (6968 метров) — высшую точку Южной Америки, шесть раз на Эльбрус, на Казбек (5033 метра), пик Ленина (7134 метра), вулкан Гилуве (4368 метров) в Папуа новой Гвинее, вулкан Невадо-дель-Толима (5221 метр) в Колумбии. В прошлом году взошла на четвертую по высоте вершину мира — Лхоцзе (8516), - перечисляет покоренные горы Светлана.

Фото из архива Светланы Котляр.

Но Эверест так и оставался мечтой. Несбыточной и очень, очень дорогой. Когда в 2018 году Светлана оказалась в Непале, она впервые увидела Эверест своими глазами. И тогда поняла, что ее мечта обязательно осуществится.

Продала квартиру ради мечты

Когда началась пандемия, Светлана перебралась с сыном из Москвы в Ковров, там живет ее мама. Границы были закрыты, поездка в Непал сорвалась. Тогда девушка активно начала бегать вместе со своим хаски. Ведь горы рано или поздно откроются, а значит нужно быть в хорошей физической форме. Через пару месяцев Светлана пробежала свой первый в жизни полумарафон.

- Когда бежала, видела волонтеров с табличками с надписью: «Бегу к своей мечте!». Тогда я еще раз поняла, что мечта моя реальна, - говорит Светлана.

Фото из архива Светланы Котляр.

Уже тогда она работала в крупнейшей российской компании «Клуб 7 Вершин», которая была единственной организующей восхождения на Эверест уже более 20 лет. Тогда у девушки появился план. Она решила продать свою квартиру в Подмосковье, купить другую поменьше и на оставшиеся деньги попробовать исполнить мечту.

- Я стала активно тренироваться, а в декабре 2021 года приступила к осуществлению задуманного. Продала квартиру, но в феврале начались всем известные события. Курс доллара взлетел, и мне не хватило денег на участие в экспедиции своей мечты. Мой начальник предложил мне сходить на Лхоцзе - четвертый по высоте восьмитысячник мира. Эта экспедиция была дешевле. Да, это было не то, чего бы я хотела, но я была максимально близка к своей мечте, поэтому согласилась, - рассказывает Светлана.

В мае прошлого года девушка взошла на свой первый восьмитысячник, и это восхождение очень многое изменило в ее жизни. Светлана признается - жизнь как будто бы пошла в гору. Ее повысили на работе, стало больше интересных поездок, знакомств и путешествий. Но мечта пока продолжалась оставаться мечтой.

- С приближением непальского сезона в этом году сердце начало биться чаще. Я стала искать варианты. И нашлись люди, которые мне помогли, - говорит Светлана.

Фото из архива Светланы Котляр.

Гора не пустила

Экспедиция на Эверест началась 12 апреля в столице Непала — Катманду, после чего Светлана с командой на самолете перелетела в высокогорный поселок Лукла. Оттуда начинается трекинг к базовому лагерю Эвереста. Экспедиция на восьмитысячник — не самое простое мероприятие. С собой нужно везти много экипировки и снаряжения, а это около 40 килограммов!

- Почти все это находится в базовом лагере. А потом все вещи в верхние лагеря забрасывают вертолеты, а снаряжение восходителей заносят шерпы (это местные жители Непала, которых привлекают для организации восхождений — авт.). Так что на акклиматизационные выходы выходишь налегке, с минимальным набором необходимых вещей, - говорит Светлана. - До базового лагеря идешь около недели, постепенно набирая высоту и получая необходимую организму акклиматизацию.

Фото из архива Светланы Котляр.

Базовый лагерь Эвереста находится на высоте 5350 метров. Отсюда далее происходят акклиматизационные выходы в верхние лагеря на 6100, 6400 и 7000 метров. Девушка вспоминает, как из зоны пышных цветущих рододендроновых деревьев, ароматных сосен и можжевельника команда незаметно перешла в зону почти вечной мерзлоты. Ветер, снег и полное отсутствие видимости — так альпинистов встретила гора.

- И тут у меня началась горная болезнь — повысилось давление, разболелась голова, была слабость во всем теле. На такой высоте это в целом нормально, организму просто нужно дать время на адаптацию к новым для него условиям, но это отнимает довольно много физических сил. Ты тратишь много энергии на то, чтобы постоянно согреваться: когда засыпаешь — холодно, когда просыпаешься — холодно. Нужно быть готовым к этому, как морально, так и физически, - говорит Светлана.

Фото из архива Светланы Котляр.

Восхождение на Эверест заняло почти полтора месяца. 19 мая девушка и другие члены команды пошли штурмовать вершину. Погода была не самой хорошей — ветер буквально сбивал с ног, его порывы достигали 40-45 километров в час. В тот день погибло четыре человека.

- Первые часа три шла на одном дыхании. В какой-то момент поднимаю голову и вижу, что навстречу вниз по перилам на нас несется какое-то тело. Оказывается, что это обессиленный китаец, который не в состоянии больше самостоятельно спускаться. У него проверяют остаток кислорода в баллоне и передают его ниже поднимающимся шерпам. Белое как полотно лицо, отсутствующий взгляд — таких восходителей, спускающихся с вершины ближе к полуночи, мы встретим еще не раз на своем пути. Мне никогда в жизни не было так страшно, как в ту ночь. Весь путь до вершины я разговаривала с горой, уверяла ее в наших благих намерениях, просила пустить и отпустить. В 5.50 я на вершине. Это первая гора, взойдя на вершину которой я упала на колени, уткнувшись головой в снег, и просто сказала "спасибо". Я осуществила свою мечту, я увидела мир с вершины высочайшей горы нашей планеты. Но, наверное, осознание произошедшего еще до сих пор не пришло, - признается Светлана.

Фото из архива Светланы Котляр.

На вершине Эвереста девушка провела 15 минут. Она сделала несколько фотографий, сняла видео и оставила там свое любимое серебряное кольцо, которое носила пять лет, не снимая. Впереди ждал не менее продолжительный и трудоемкий спуск.

Сейчас Светлана вернулась домой, хочет восстановиться и провести время с близкими до следующей поездки. Через полтора месяца девушка едет в Пакистан с группой, чтобы покорить вторую по высоте горную вершину Земли – Чогори.

Светлана признается, что есть вершины, которые кажутся очень красивыми и на которые ей бы хотелось попробовать подняться. Сейчас это Ама-Даблам в Непале, Хан-Тенгри в Киргизии и Ушба в Грузии.