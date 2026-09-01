Во Владимире открылся новый планетарий

фото из социальных сетей Александра Авдеева

Во Владимире, наконец, открылся новый планетарий. Он переехал из Николо-Кремлёвской церкви в "Звездный дом" на Суздальской, 11.

Здание построили ещё в 2012 году, но из-за нехватки средств не могли его оборудовать. В реализации проекта помог частный инвестор. Стоимость планетария составила 264,6 миллионов рублей.

В новом помещении планетария — два основных пространства. Главное — это полнокупольный звёздный зал. Диаметр купола составляет 12 метров. Также в зале оборудована сцена и специальная подсветка купола и стен.

Во входной зоне разместилось мультимедийное пространство, рассказывающее о возникновении Вселенной. В центральной части расположилась современная высокотехнологичная сенсорная установка в виде перевёрнутой пирамиды, на которую можно вывести любое изображение. Здесь посетители смогут увидеть историю зарождение земли, звёзд и галактик. Отдельного внимания заслуживает пол планетария, на котором с помощью подсветки воссоздана точная карта звёздного неба. В новом планетарии предусмотрено специальное помещение для проведения выставок.

В скором времени в планетарии появятся выставочные разделы, посвященные великим космонавтам - уроженцам Владимирской области.

Как сообщил губернатор Александр Авдеев, первыми гостями стали талантливые дети. Для остальных посетителей планетарий должен открыться в середине сентября.