Во Владимире готовятся к открытию планетарий и модельная библиотека

Фото со страницы Владимирского планетария в ВК.

Совсем скоро владимирский планетарий начнет новую главу своей истории. Его переезд в здание на Суздальской – событие для города знаковое, его ждали целых 14 лет! Сейчас сотрудники бережно упаковывают экспонаты, а рабочие готовят площадки.

- Это будет подарком горожанам на День города. Однако первых посетителей он примет в середине сентября, поскольку еще есть работы, которые необходимо завершить, - сообщила в эфире телеканала «Губерния-33» начальник городского управления культуры Елена Ермакова.

Владимирский планетарий станет по-настоящему уникальным, он оборудован по последнему слову техники. На входе в помещение – большая видеостена, рассказывающая об истории возникновении Вселенной. Центральной экспозицией станет перевернутая витрина-пирамида, которая воспроизводит голографические изображения по заданной теме. Отдельное пространство будет посвящено отдыху и медитациям, где представлен виртуальный полет над планетой и виртуальный телескоп. Далее посетители попадут в кабинет космонавта Валерия Кубасова, где увидят его личные вещи из московской квартиры, скафандр космонавта и макет ракеты «Союз-6». Сердцем планетария станет полнокупольный зал с современным оборудованием.

Кроме того, во Владимире готовят к открытию еще одну модельную библиотеку. В прошлом году такая появилась на Суздальском проспекте, теперь настал черед единственной библиотеки в юго-западном районе города. Она расположена в доме №10 по улице Верхняя Дуброва и после преображения будет называться «Библиотека парк».

В прошлом году там проводился капитальный ремонт, сейчас приводят в порядок подвальное помещение. После этого библиотеку оборудуют современной мебелью, интерактивным оборудованием и, конечно же, новыми книгами. Новое пространство откроет свои двери уже этой осенью.

Кроме того, начат ремонт нескольких учреждений культуры. В Детской школе искусств №6 приводят в порядок актовый зал, ремонтируют кровлю в доме культуры Оргтруда, театре «Разгуляй» и Доме культуры молодежи. В следующем году на последнем объекте приступят к обновлению фасада.

- Также мы готовим проектно-сметную документацию на ремонт Детской школы искусств №2. А уже сейчас переносим вход в здание. Он небезопасен в темное время суток, и об этом давно просили родители учащихся, - рассказала Елена Ермакова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новые направления в школах искусств

В Детской музыкальной школе №1 имени Танеева начнет работать культурно-краеведческий комплекс с интерактивными музейными экспозициями, также откроется музыкальная гостиная. Преподаватели предложат заниматься музыкой не только детям, но и их родителям.

В Детской художественной школе появятся новые направления: лепка, скульптура и гобелен.

А в Детской школе хореографии запустят сетевой проект вместе с Образовательным центром №9. Преподаватели будут заниматься с детьми прямо в школьных помещениях. Если опыт окажется удачным, проект масштабируют.