фото администрации Владимира

1 сентября во Владимирской области официально завершился купальный сезон, который длился три месяца. За это время на водоемах погибли 16 человек, среди которых 4 ребенка.

В большинстве случаев причиной гибели стало купание в необорудованных местах и неумение плавать. В связи с этим принято решение ввести занятия плаванием в школах региона. В этом году учиться плавать будут ученики вторых классов.

В связи с закрытием купального сезона на всех пляжах демонтировано оборудование, сняты спасательные посты и официально закончено дежурство спасателей на водоемах.