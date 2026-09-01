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НовостиОбщество1 сентября 2026 7:08

Во Владимирской области официально завершился купальный сезон

За три месяца на водоемах погибли 16 человек
Виктория СУХОВА
фото администрации Владимира

фото администрации Владимира

1 сентября во Владимирской области официально завершился купальный сезон, который длился три месяца. За это время на водоемах погибли 16 человек, среди которых 4 ребенка.

В большинстве случаев причиной гибели стало купание в необорудованных местах и неумение плавать. В связи с этим принято решение ввести занятия плаванием в школах региона. В этом году учиться плавать будут ученики вторых классов.

В связи с закрытием купального сезона на всех пляжах демонтировано оборудование, сняты спасательные посты и официально закончено дежурство спасателей на водоемах.