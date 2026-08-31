В школах Владимирской области введут занятия по плаванию

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С этого учебного года в школах Владимирской области запустят программу «Научись плавать». Она стартует с 5 октября. Из 150 тысяч школьников сегодня умеют плавать лишь 66 тысяч.

В этом году акцент будет сделан на обучение плаванию второклассников. А Министерство образования региона должно будет просчитать пятилетний план по увеличению охвата школьников.

Обучать плаванию будут в рамках внеурочной деятельности в каникулы. Региональная программа для формирования базовых навыков составит 16 часов. По её прохождении каждый ребёнок должен уверенно проплыть 25 метров без удерживающих приспособлений, сообщил губернатор Александр Авдеев.

В сентябре предстоит подготовить учителей физкультуры и инструкторов к проведению занятий, выстроить логистику и график.