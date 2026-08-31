Российские добровольцы внесли предложения по развитию волонтерского движения

Фото: пресс-служба «Единой России».

На встрече волонтеров-активистов с руководством «Единой России» участники обсудили работу добровольческих лагерей, в числе которых - «Дагестанский рубеж», «Курский рубеж» и «Белгородский рубеж» и дальнейшие перспективы развития добровольческой деятельности в стране. Первый заместитель председателя Совета федерации РФ Владимир Якушев отметил, что в настоящее время волонтеры работают по самым разным направлениям, в волонтёрском движении нет возрастных, профессиональных или социальных границ.

«Результат — это благодарность людей. Они видят, что вы в нужный момент оказываетесь рядом и помогаете тем, что необходимо», — подчеркнул он.

Якушев считает важным продолжать тренинги и подготовку волонтёров, расширять миссии в регионах. Он поблагодарил партнёров, которые помогают волонтёрам обучаться нужным навыкам: МЧС России, Росмолодёжь, ФМБА, специалистов по беспилотным системам и инженерной подготовке. Кроме того, Владимир Якушев поддержал предложения добровольцев. Активисты внесли инициативы, по их мнению, играющие важную роль в дальнейшем развитии добровольчества: среди идей - запуск образовательных программ, формирование мобильных межведомственных бригад для ЧС, создание централизованного реестра добровольцев, обладающих уникальными компетенциями.

Фото: пресс-служба «Единой России».

Военкор, Герой России Евгений Поддубный много лет координировал деятельность Российской гуманитарной миссии на Донбассе и не понаслышке знаком со спецификой работы волонтеров.

«Спасибо за то, что своими действиями опровергаете тезис о том, что человек остаётся один на один с бедой. Не мне вам рассказывать, как вас ждут в Курском и в Белгородском приграничье, какую огромную помощь вы оказали людям в Дагестане, на Черноморском побережье. Кроме того, вы являетесь примером для тех, кто в силу разных обстоятельств не задумывался, как можно применить свои таланты, своё свободное время, свои небезразличные сердца, чтобы помочь другим», — заявил Поддубный.