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НовостиОбщество28 августа 2026 13:17

В Гороховецком округе прокуратура потребовала обнести сельскую школу забором

Претензии возникли к образовательному учреждению села Фоминки
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого округа провело проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних.

В ходе проверки выяснилось, что в селе Фоминки забор вокруг местной школы оказался поврежден, что позволяло посторонним пробираться к школе и ставило под угрозу безопасность детей.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Гороховецкий районный суд с иском, потребовав привести забор Фоминской школы в порядок. Суд это требование удовлетворил, и теперь вокруг образовательного учреждения построен новый забор.

Напомним: ранее в Прокуратуре Владимирской области рассказали, что именно плохие заборы в школах становятся наиболее часто обнаруживаемым нарушением во время проверок перед началом учебного года. После исков прокуратуры именно в Гороховецком округе были обнесены новыми ограждениями два образовательных учреждения.