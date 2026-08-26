Владимирским школам не хватало заборов и новой пожарной сигнализации

Проверка школы в Коврове. Фото прокуратуры Владимирской области.

Представители Главного управления МЧС России по Владимирской области, а также их коллеги из региональной прокуратуры и областного Управления Госавтоинспекции вновь заострили внимание на теме детской безопасности.

Негодный огнетушитель

В преддверие Дня знаний представители различных ведомств и правоохранительных органов проверили все школы Владимирской области. Проверяли буквально все — от состояния дорог до ложек на кухне. Конечно, немало вопросов возникало по поводу капитальных ремонтов школ, которых особенно много ведут во Владимире и Муроме.

Говоря о пожарной безопасности, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Роман Сучков отметил, что 64 образовательных учреждения региона по итогам проведенных мероприятий получили предписания с разными сроками устранения нарушений. В целом же по линии пожарной безопасности вскрылось 348 недостатков.

- Около 90 процентов из них касаются вопросов режимного характера. Например, новые учителя не успели пройти специальное обучение, либо в течение лета огнетушители пришли в негодность. Где-то на дверях сняты доводчики и так далее, - рассказал Роман Сучков.

Есть и такие школы, в которых потребовалась замена пожарной сигнализации. Речь идет об устаревших системах, которые хотя и работают, но современные требования уже не осиливают, либо у них просто вышел срок эксплуатации.

Роман Сучков добавил, что по плану сотрудники МЧС должны посетить 320 объектов образования по всему региону, и 90 процентов уже осмотрены. Оставшиеся 10 процентов доделают в течение сентября-октября.

Антитеррор

Помощник прокурора Владимирской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Саида Власова уточнила, что их ведомство уделяет внимание состоянию зданий и помещений, в том числе по линии санитарно-эпидемиологических требований. Также проверяются территории, детские площадки, их оборудование, подходы и подъезды к школам, наличие медработника и прочее.

- Говоря о готовности к 1 сентября, то самое серьезное нарушение, по нашему мнению, это повреждение ограждений. Речь идет об отсутствии отдельных элементов и запирающихся устройств на калитках, - перечислила Саида Власова.

Для примера представитель прокуратуры привела Гороховецкий округ, где пришлось подавать иски, по итогам рассмотрения которых две школы и два детских сада получили новые заборы. По другим муниципалитетам ведется такая же работа.

Из прочих нарушений: где-то не соблюдался график обхода территории охранниками, а кое-где охраны и вовсе не было. Вместе с коллегами из Роспотребнадзора летом в школах находили недостатки в части хранения продуктов, а также обнаруживали столовые и кухонные приборы без маркировки.

В прокуратуре и МЧС отметили, что все эти нарушения не критичные, и почти все уже устранили.

Личность водителя

В свою очередь, начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области Артем Григорьев рассказал, что его сотрудники в преддверии 1 сентября уделяют внимание ситуации на дорогах вокруг школ. Тут вопросы возникают к администрациям муниципалитетов, которые эти дороги содержат.

Саида Власова, Роман Сучков и Артем Григорьев. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Основными недостатками стали плохая видимость дорожных знаков, частичное или полное разрушение дорожной разметки, где-то отсутствуют перильные ограждения, - поделился Артем Григорьев.

Глава областной ГАИ добавил, что все это приводится в порядок, причем Госавтоинспекция ежедневно контролирует эти вопросы.

- То есть, мы не допустим того, чтобы к 1 сентября мы были не готовы, - пообещал полковник Григорьев.

Кроме того, Госавтоинспекция проверила водителей школьных автобусов и сами школьные автобусы. Проверяли от и до — от состояния машин, до личности самих водителей. В данном случае никаких нарушений нет.

Пожар на стройке

Отдельно представители ГУ МЧС и прокуратуры остановились на вопросах капитальных ремонтов владимирских школ.

Саида Власова напомнила, что в этом году капремонты охватили около 40 объектов образования. Во Владимире часть школ должна быть приведена в порядок именно ко Дню знаний, оставшиеся — позднее.

- Те, которые должны быть отремонтированы до начала учебного года, в них учебный процесс начнется. По Владимиру опасений нет. По Мурому, насколько мне известно, школы также доделываются и будут открыты, - объяснила помощник областного прокурора.

Впрочем, во время капремонтов возникали претензии к подрядчикам. Те не соблюдали график, неправильно складывали мусор, а в отдельных случаях «забывали» поставить камеры наблюдения для контроля за ходом работ.

Роман Сучков напомнил о пожарах во время ремонтов, которые случились в прошлом учебном году. Так, в сентябре 2025 года вспыхнула кровля школы №3 в Киржаче, в марте 2026 года произошло возгорание на территории школы №8 Владимира, а в апреле инцидент случился в спортзале новой школы в Веризино опять же во Владимире.

Роман Сучков напомнил, что все, кто работает на таких объектах — от проектировщиков до строителей, обязаны проходить инструктажи о мерах пожарной безопасности.

- Но эти случаи показывают, что строителей никто не инструктирует. Может быть, это и приводит в дальнейшем к пожарам во время проведения строительных и ремонтных работ, - добавил замначальника госпожнадзора.

Кстати, по результатам проверок по этим случаям были наказаны штрафами как подрядчики, так и директора школ. До уголовных дел не дошло, так как суммы ущерба оказались низкими.