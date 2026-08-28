На улицах Владимира установили новые топиарные композиции

фото со страницы администрации Владимира в ВК

Уже 29 августа во Владимире отпразднуют День города. Несмотря на то, что программа в этом году сокращенная и перенесена из центра в Центральный парк, областной центр продолжают украшать.

Ранее в кашпо высадили 8 видов хризантем, а сейчас сотрудники МКУ "Зеленый город" установили три новые топиарные композиции. В администрации говорят, что они уже стали новой точкой притяжения.

У входа на стадион "Торпедо" горожан и болельщиков теперь встречает «Волк-футболист». На газоне у Успенского собора расположились «Леди, джентльмен и девочка», а «Влюбленные» — создают атмосферу романтики на смотровой площадке рядом с собором.