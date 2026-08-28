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НовостиОбщество28 августа 2026 10:14

На улицах Владимира установили новые топиарные композиции

Областной центр украшают ко Дню города
Виктория СУХОВА
фото со страницы администрации Владимира в ВК

фото со страницы администрации Владимира в ВК

Уже 29 августа во Владимире отпразднуют День города. Несмотря на то, что программа в этом году сокращенная и перенесена из центра в Центральный парк, областной центр продолжают украшать.

Ранее в кашпо высадили 8 видов хризантем, а сейчас сотрудники МКУ "Зеленый город" установили три новые топиарные композиции. В администрации говорят, что они уже стали новой точкой притяжения.

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