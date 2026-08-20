Во Владимире на Дне города выступит Стас Костюшкин и чета Макарских

Стас Костюшкин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимире началась подготовка к проведению Дня города. До конца недели центральные улицы и микрорайоны украсят флагами, фотозонами и арт-объектами.

Праздничные мероприятия пройдут в течение нескольких дней – с 27 по 30 августа. Однако размаха с перекрытием центра и салютом ждать не стоит.

- Мероприятия пройдут в ограниченном формате. В связи с существующими рисками администрация города была вынуждена отказаться от масштабных гуляний и праздничных фейерверков. Поэтому программа рассчитана на локальное проведение концертов и тематических встреч преимущественно внутри учреждений, что обеспечит максимальный контроль за ситуацией, - отметил и.о. начальника городского управления территориальной безопасности Михаил Миронов.

27 августа на смотровой площадке Дмитриевского собора состоится торжественное открытие памятника князю Андрею Боголюбскому. В связи с этим будет ограничено движение транспорта по переулку Сушкова.

28 августа у Дома культуры молодежи лучшие предприятия и рабочие будут занесены на городскую доску почета.

- В этот же день в 19 часов в Областном дворце культуры и искусства состоится сольный концерт Виктории и Антона Макарских. Это подарок жителям от руководства города и спонсоров. Попасть на концерт можно будет по бесплатным билетам, которые можно получить в кассе учреждения на следующей неделе, - рассказала начальник городского управления культуры Елена Ермакова.

Основным днем празднования станет суббота, 29 августа. В 14 часов в Центральном парке начнется музыкальная программа, в которой примут участие творческие коллективы Владимира. В 15 часов в Областном дворце культуры состоится бесплатный концерт группы «Хор русского рока» (билеты на него также можно будет получить в кассе).

В 17 часов в ледовом дворце «Полярис» будет проходить Всероссийский патриотический фестиваль «Русское лето за Россию». На нем выступят различные творческие коллективы, пройдут мастер-классы, спортивные мероприятия, выставки. Кульминацией станет выступление бывшего солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Начало концерта в 20 часов. Чтобы попасть на фестиваль, на входе необходимо получить бумажный браслет.

30 августа тематические мероприятия пройдут во всех парках Владимира.

Жителей просят соблюдать правила безопасности, не приносить на праздник колющие и режущие предметы, воспламеняющиеся и горючие вещества, а также напитки в стеклянных бутылках. На основных площадках будут организованы контрольно-пропускные пункты с рамками металлодетекторов.