Владимирский Минздрав уточнил порядок работы областного онкодиспансера

Фото со страницы Минздрава Владимирской области в ВК.

В начале этой недели мы писали, что владимирскому онкодиспансеру резко сократили квоты на бесплатные операции. Данная тема оказалась настолько болезненной, что в Минздраве получили всплеск обращений по этому вопросу. И ведомство не смогло от них отмахнуться, поэтому опубликовали официальное обращение по поводу работы круглосуточного стационара в онкодиспансере.

В Министерстве признают, что в 2026 году объемы оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара "были пересмотрены". Однако чиновники тут же уточняют, что все это касается исключительно диагнозов, связанных с доброкачественными опухолями. Что касается злокачественных новообразований, то здесь больных принимают в полном объеме.

"Пациенты, которым требуется медицинская помощь по иным профилям (например, нуждающиеся в коррекции рубцов и шрамов), маршрутизируются в медицинские организации, имеющие соответствующую специализацию и достаточные ресурсы для оказания такой помощи", - добавили в Минздраве.

Также в Минздраве дали телефон для тех, у кого остались вопросы или имеются проблемы, связанные с данной темой. Позвонить можно по телефону: 8(4922)40-46-91.