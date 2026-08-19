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НовостиОбщество19 августа 2026 9:32

Во Владимирской области в ДТП с питбайком погиб экс-музыкант группы "Цветы"

Теперь федеральные общественники требуют ограничить езду питбайков специальными местами
Алексей СУХОВ
Фото УМВД России по Владимирской области.

Фото УМВД России по Владимирской области.

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека выступил за использование питбайков только в спецместах после того, как во Владимирской области в ДТП с данным видом транспорта погиб экс-музыкант группы "Цветы" Владислав Петровский.

Напомним, что Владислав Петровский ехал на велосипеде, и его сбил на питбайке школьник. Членов СПЧ сильно возмутил данный случай и теперь они гневно выступают против питбайков в принципе. В частности Марина Ахмедова рассказала, что к подростку они имеют меньше претензий, чем к его родителям.

"С места аварии подросток не уехал и все повторял - «Что же я наделал?!». Но это не он наделал, это наделали его родители, которые бездумно купили своему сыну транспортное средство. У нас на дорогах и тротуарах творится бесправие. Кто хочет, садится на питбайки, электросамокаты, мопеды без прав. Смерти от них никого не останавливают", - заявила она.

Также свой комментарий по теме дал другой представитель Совета Артур Шлыков. Он уверен, что ситуация с питбайками требует оперативных и жестких мер, так как по стране все больше происходит трагических случаев, как с Петровским. По его словам, данный вид транспорта должен быть доступен для использования только в специальных местах.