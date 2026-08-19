Во Владимирской области в ДТП с питбайком погиб экс-музыкант группы "Цветы"

Фото УМВД России по Владимирской области.

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека выступил за использование питбайков только в спецместах после того, как во Владимирской области в ДТП с данным видом транспорта погиб экс-музыкант группы "Цветы" Владислав Петровский.

Напомним, что Владислав Петровский ехал на велосипеде, и его сбил на питбайке школьник. Членов СПЧ сильно возмутил данный случай и теперь они гневно выступают против питбайков в принципе. В частности Марина Ахмедова рассказала, что к подростку они имеют меньше претензий, чем к его родителям.

"С места аварии подросток не уехал и все повторял - «Что же я наделал?!». Но это не он наделал, это наделали его родители, которые бездумно купили своему сыну транспортное средство. У нас на дорогах и тротуарах творится бесправие. Кто хочет, садится на питбайки, электросамокаты, мопеды без прав. Смерти от них никого не останавливают", - заявила она.

Также свой комментарий по теме дал другой представитель Совета Артур Шлыков. Он уверен, что ситуация с питбайками требует оперативных и жестких мер, так как по стране все больше происходит трагических случаев, как с Петровским. По его словам, данный вид транспорта должен быть доступен для использования только в специальных местах.