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НовостиПроисшествия17 августа 2026 10:25

В Петушинском округе юный питбайкер насмерть сбил велосипедиста

Во Владимирской области произошло смертельное ДТП с участием питбайка
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 августа около 11.25 в поселке Городищи Петушинского округа.

По предварительным данным, 15-летний юноша на питбайке «Эндуро», ехавший по улице Проезд Мира со стороны деревни Молодино столкнулся с 74-летним велосипедистом, который в тот момент пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения питбайка.

К сожалению, в результате полученных травм пожилой велосипедист скончался в машине «скорой помощи».

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.