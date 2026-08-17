В Петушинском округе юный питбайкер насмерть сбил велосипедиста

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 августа около 11.25 в поселке Городищи Петушинского округа.

По предварительным данным, 15-летний юноша на питбайке «Эндуро», ехавший по улице Проезд Мира со стороны деревни Молодино столкнулся с 74-летним велосипедистом, который в тот момент пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения питбайка.

К сожалению, в результате полученных травм пожилой велосипедист скончался в машине «скорой помощи».

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.