Во Владимире проверили, как идет капитальный ремонт школ

фото с сайта администрации Владимира

Глава города Сергей Волков проверил проведение работ по капитальному ремонту школ. Сейчас ремонт ведется в школах № 8, 25, 33, 43 и 31.

Высокая степень готовности в школах № 8 и 43. Там уже завершены строительные работы - убирается строительный мусор, моются окна, приводится в порядок прилегающая территория.

Школу №25 подрядчик обещает сдать до конца месяца, чтобы дети смогли вернуться за родные парты. Тем не менее мэр поставил задачу - ускорить темпы ремонта.

В школе № 31 продолжаются работы по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации, выполнены устройство стяжки полов, монтаж новых оконных блоков и дверей, а также облицовка стен плиткой. В настоящее время идут работы по укладке линолеума, завершается финишная отделка в спортивном зале и рекреациях.

В школе №33 долго не могли найти подрядчика, поэтому к работам приступили только в мае. На сегодняшний день выполнен демонтаж старых полов, дверей, плитки и вывезен строительный мусор. Сергей Волков поручил увеличить количество специалистов, чтобы не допустить срыва сроков, предусмотренных муниципальным контрактом.

Надо отметить, что из 36 школ, закрытых на капремонт в регионе, к 1 сентября откроются только 19.