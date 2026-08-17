17 школ Владимирской области, закрытых на капремонт, не примут детей 1 сентября

Фото администрации города Владимира.

В школах Владимирской области завершается приемка, однако не все смогут открыть свои двери к 1 сентября из-за капитального ремонта. В этом году в рамках национальных проектов «Молодежь и дети» и «Семья» масштабные работы были начаты в 36 общеобразовательных учреждениях.

Подрядчики ремонтировали фундамент, цоколь и отмостки, кровлю, помещения, меняли оконные и дверные проемы, приводили в порядок фасады, входные группы, лестницы, меняли систему отопления и вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, слаботочные системы и системы пожаротушения. Также была обновлена учебная мебель, закуплено современное оборудование.

- Ремонты в большинстве своем заканчиваются. 19 школ подтвердили нам, что они откроются 1 сентября. Другие общеобразовательные учреждения завершат работы до конца года. Ход ремонтных работ мы контролируем совместно с администрациями районов, - подчеркнула министр образования Владимирской области Светлана Болтунова в эфире Центра управления регионом.

Вице-губернатор Владимир Куимов, в свою очередь, отметил, что подрядчикам поручили завершить работы на фасадах и кровлях до конца теплого сезона.

Напомним, что во Владимире капитальный ремонт затронул пять школ. И в двух образовательных учреждениях - №25 и 33 работы начались позже запланированного срока.

На сегодняшний день власти города велели подрядчику усилить темпы работы в 25-й школе. Но строители уверяют, что успеют закончить ремонт до начала учебного года. Что до 33-й школы, здесь также необходимо увеличить количество специалистов. Сейчас в учреждении демонтированы старые полы, двери и плитка, вывезен строительный мусор.

На финишную прямую вышли работы в школе №31. Здесь идут работы по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации, выполнены устройство стяжки полов, монтаж новых оконных блоков и дверей, а также облицовка стен плиткой. Сейчас укладывается линолеум, завершается отделка в спортивном зале и рекреациях.

В школах №8 и №43 завершаются все основные работы. Сейчас в классах наводят порядок, убирают строительный мусор и благоустраивают прилегающую территорию, чтобы 1 сентября встретить ребят, их родителей и педагогов в обновленных пространствах.

На прошлой неделе вице-губернатор оценил готовность школы №43. В целом увиденным он остался доволен, однако отметил, что не хватает оформления помещений.

- Пока она визуально не оформлена с точки зрения корпоративных требований образовательных организаций, которые сегодня предъявляет Министерство просвещения. Дети должны знать историю своей школы, героев. И все это должно быть отражено в фойе, коридорах, потому что дети проводят здесь почти целый день, - подчеркнул Владимир Куимов.

КСТАТИ

Во Владимирской области в День знаний за парты сядут 11 629 первоклассников. Это на 105 детей меньше, чем было в прошлом году, что объясняется демографическим спадом.