На подготовку школ и детсадов к учебному году выделили 364,6 миллиона рублей

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В преддверии начала нового учебного года с 20 июля по 7 августа в школах и детских садах проходила приемка учреждений. В состав комиссии вошли представители городского управления образования, полиции, комбинатов питания и общественной организации АРДИ «Свет».

Во время проверки члены комиссии уделяли особое внимание материально-техническому оснащению, вопросам безопасности, антитеррористической защищенности. Также оценивались доступность зданий для маломобильных групп, соответствие помещений и территорий санитарным нормам, проведение мероприятий по дезинфекции, наличие паспортов дорожной безопасности, готовность к отопительному сезону, исполнение норм пожарной безопасности.

Проверка показала, что во всех школах и детсадах установлены системы видеонаблюдения и контроля управления доступом в учреждение, тревожные кнопки. Территории имеют ограждения по периметру и освещение. За порядком следят сотрудники частных охранных организаций. Учитывая непростую ситуацию в мире, во всех образовательных учреждениях назначены ответственные за пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность.

Также во всех детских садах и школах были выполнены все необходимые ремонтные работы, закуплено оборудование и учебные материалы. На эти цели из бюджета города в этом году выделили 364 миллиона 675 тысяч рублей.

Для подвоза учащихся школ из удаленных районов подготовлено 11 школьных автобусов.

- К настоящему времени проверено 88 из 92 образовательных организаций: 4 учреждения не участвовали в приемке в связи с проведением капитального ремонта. Признаны готовыми к новому учебному году 86 школ и детских садов. В двух учреждениях — школах №1 и №43 завершаются ремонтные работы. Их приемка планируется 17 августа, - рассказала официальный представитель городской администрации Юлия Жирякова.

КОНКРЕТНО

Всего во Владимире 92 образовательных учреждения: 42 школы (41 — муниципальная, 1 — частная) и 47 детских садов (43 — муниципальных, 4 — негосударственных), а также 4 учреждения дополнительного образования.