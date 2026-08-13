Командир с позывным «Струна»: звание Героя не лишает права на слезы

Фото: пресс-служба Юнармии.

Член Высшего совета «Единой России», начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин (позывной «Струна») побеседовал с изданием «Readovka». Герой России, известный как «командир с красным рюкзаком», откровенно ответил на вопросы о мужестве, боевом пути, авторитете и воспитании молодежи.

Владислав Головин признался, что высокое звание Героя не лишает человека права на переживания. Воспоминания о погибших боевых товарищах до сих пор вызывают у него слезы. Он считает, что это нормально. Но, даже испытывая сомнения или страх в сложные моменты, нужно сохранять стойкость духа и выполнять свою работу. По его мнению, авторитет командира не зависит от званий.

«Опираясь на свой опыт, скажу, что именно в боевой обстановке, да, прямо 100% в моменте ты это осознаешь, потому что там как раз твой либо стержень, либо нет, проявится. И, соответственно, сможешь ты тот самый авторитет заслужить у подчинённого личного состава или нет, глядя в дуло танка противника», — уверен Герой России.

Его яркий красный рюкзак стал узнаваемым, буквально символом стойкости и силы наших бойцов. Его появление было обусловлено суровой практикой боевых будней - для поддержания связи в оперативной обстановке нужно было большое количество аккумуляторов для радиостанций.

«Необходим был какой-то мешок, чтобы с собой переносить. Соответственно, ребята подсобили, нашли рюкзак, помогли. Так и появился образ», — объясняет «командир с красным рюкзаком».

Сейчас Владислав Головин активно работает с юным поколением. Он убеждён, что с детьми и молодежью нужно вести правдивый разговор о войне, но делать скидку на возраст.

«Если же ребёнок сам прямой вопрос задаёт, как это? Я его обманывать не буду, я расскажу, как есть», — подчеркивает Владислав.

Говоря о теме воспитания, Головин отметил, что в стране формируется собственная государственная идеология, и в «Юнармии» этому направлению уделяется пристальное внимание.