«Единая Россия»: «Платформа по трудоустройству ветеранов СВО будет доступна во всех регионах страны»

Фото: пресс-служба ЕР.

«Единая Россия», ЦБСТ и сервис SuperJob ведут работу по созданию первой в России специализированной платформы для трудоустройства участников СВО. В проекте планируется задействовать фонд «Защитники Отечества», государственную службу занятости, сервис «Работа России», учреждения образования, центры занятости и фонды поддержки ветеранов в регионах.

Инициатива о разработке специализированной кадровой платформы была выдвинута на отчётно-программном форуме «Единой России» «Есть результат!» в марте. Предусматривается, что программа охватит все регионы. Одной из ключевых деталей станет повышенный уровень безопасности данных. Член Экспертного совета партии, ветеран СВО, Герой России Владимир Сайбель отметил, что в ЕР поддерживают решение Минтруда упростить получение соцконтракта для бывших участников СВО. По словам Сайбеля, снятие бюрократических барьеров позволит ветеранам быстрее начать собственное дело, пройти обучение и получить все необходимые меры поддержки от государства.

- «Единая Россия» планомерно развивает системы поддержки ветеранов СВО. Партия заинтересована в полноценном возвращении защитников Отечества к мирной жизни и их эффективной реализации в профессии. Ветеранам спецоперации планируются обеспечить доступ к базе вакансий в высокотехнологичных отраслях экономики, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса. Предусмотрена разработка программ обучения и переобучения, — отмечают в пресс-службе партии.

«Отдельное внимание уделяется предпринимательским инициативам ветеранов. В «Единой России» считают, что опыт участников СВО должен быть востребован не только в общественной и государственной деятельности, но и в развитии малого бизнеса, социальных проектов и региональных экономик», — подчеркнул член Экспертного совета партии Владимир Сайбель.