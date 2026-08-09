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НовостиОбщество9 августа 2026 10:29

Над Владимирской областью уничтожили украинские беспилотники

Над регионами было уничтожено 153 дрона
Алексей СУХОВ
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Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны Рф сообщает о том, что 9 августа силами ПВО были уничтожены 153 украинских беспилотника над 18 регионами, а также Азовским и Черным морями. В их числе и Владимирская область.

Кроме 33 региона, защищать пришлось территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Крыма, Краснодарского края и Татарстана.

Режим беспилотной опасности длился более суток.