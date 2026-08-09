Во Владимирской области дали отбой беспилотной опасности, длившейся более суток

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Министерство региональной безопасности Владимирской области в своем канале в MAX "РСЧС Владимирская область" сообщает, что в регионе объявили отбой беспилотной опасности. Произошло это около половины седьмого утра 9 августа.

Учитывая, что режим беспилотной опасности был объявлен 8 августа в 1.41, продлился он более суток. Угроза прилета БПЛА сохранялась около 29 часов.

Напомним, что в случае объявления режима беспилотной опасности, жителям региона стоит оставаться в помещении и не подходить к окнам или пройти в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Также власти сообщают, что в таких случаях могут возникнуть перебои с мобильным интернетом. Отдельно в министерстве региональной безопасности напомнили, что в области запрещена съемка БПЛА и работы ПВО. При обнаружении БПЛА или его частей, подходить к ним категорически запрещено, вместо этого нужно сразу звонить по телефону «112».