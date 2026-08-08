Владимирские малоинвазивные хирурги временно переехали работать в Муром

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Ранее мы сообщали, что врачи Горбольницы №4 Владимира были отправлены в ЦРБ №2, расположенную в Муроме, где приступили к работе в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Все дело в том, что до сих пор не удалось починить ангиограф, сломавшийся в ГБ №4. Этот аппарат позволяет производить высокоточные операции на сердечно-сосудистой системе. Сами малоинвазивные хирурги в беседе с «КП-Владимир» рассказали, что в Муром прибыла сборная врачей — как из ГБ №4, так и из ОКБ. Живут они в общежитии Пединститута, расположенном на улице Карла Маркса.

Как выяснилось, в ОКБ и Александровской районной больнице тоже сломаны ангиографы, однако в строю остался второй такой аппарат в ОКБ, на котором врачи сейчас оказывают неотложную помощь, в том числе жителям Александровского, Кольчугинского, Киржачского и Юрьев-Польского районов. Тех же пациентов, чье состояние позволяет немного подождать с оперативным вмешательством, везут в Муром, где им и оказывают помощь.

Сколько продолжится вынужденная командировка, сказать сложно. Как минимум в течение месяца специалисты обслуживающей компании будут обследовать сломанные ангиографы и уточнять нюансы их ремонта.