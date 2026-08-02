Владимирский областной суд признал законным закрытие роддома в Гусь-Хрустальном

Родильное отделение в Гусь-Хрустальном Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранее мы сообщали о том, что Гусь-Хрустальный городской суд 20 апреля рассмотрел административное исковое заявление жителя Гусь-Хрустального Ивана Ширяева к Мизндраву Владимирской области и Центральной районной больнице №1.

Как известно, житель города хрусталя пытался оспорить закрытие местного родильного отделения, которое превратили в родовый зал после трагического случая, произошедшего здесь 22 июля 2025 года, когда в стенах медчреждения после кесарева сечения скончалась роженица Ксения Воронина.

Власти региона объяснили это решение рекомендацией сотрудников НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова Минздрава России, которые после случившегося провели аудит акушерско-гинекологической службы Владимирской области. «Под нож» попал не только роддом Гусь-Хрустального, но и города Кольчугино.

Иван Ширяев безуспешно пытался оспорить это решение в Гусь-Хрустальном городском суде, но в иске было отказано. А 30 июля дело пересмотрел Владимирский областной суд, который подтвердил законность принятого решения и теперь оно вступило в законную силу.