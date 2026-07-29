Во Владимирской области завершился этап выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во Владимирской области завершен первый этап избирательной кампании. Все кандидаты представили пакет документов для выдвижения.

Всего было выдвинуто 15 кандидатов - от партии ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Новые люди», «Справедливая Россия», «Яблоко», «Зеленые» и «Родина». Семь из них идут по одномандатному округу №83, а 8 — по одномандатному округу №84.

- 14 кандидатов уже представили документы на регистрацию, ждем еще одного. У него есть время до 5 августа, - отметил председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев. - На сегодняшний день зарегистрировано уже пять кандидатов. До конца этой недели рассмотрим вопрос о регистрации еще пяти.