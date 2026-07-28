Во Владимирской области при выдвижении кандидатов на выборы выявили 4 нарушения

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во Владимирской области продолжает подготовка к Единому дню голосования, которое пройдет с 18 по 20 сентября. Напомним, что выборы пройдут сразу на нескольких уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. Будет определен состав в Государственную Думу, избран один мандат в Законодательное Собрание региона, также выберут депутатов в представительные органы муниципальных образований.

В Госдуму – без самовыдвиженцев

Первый этап избирательной кампании уже завершен. Все кандидаты представили пакет документов для выдвижения.

Если говорить о выборах в Госдуму, то не заявился ни один самовыдвиженец, а партии ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Новые люди», «Справедливая Россия», «Яблоко», «Зеленые» и «Родина» выдвинули 15 кандидатов. Семь из них идут по одномандатному округу №83, а 8 — по одномандатному округу №84. Все кандидаты открыли специальные избирательные счета, при этом восемь из них сделали это дистанционно, не обращаясь в банк.

- 14 кандидатов уже представили документы на регистрацию, ждем еще одного. Кандидат от партии «Новые люди» пока до нас не дошел, так как живет не во Владимире. Но у него есть время до 5 августа, - отметил председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев. - На сегодняшний день зарегистрировано уже пять кандидатов. До конца этой недели рассмотрим вопрос о регистрации еще пяти.

Если же говорить о дополнительных выборах депутата в Законодательное Собрание по одномандатному избирательному округу №24, то на них заявилось шесть кандидатов. Пять из них представляют партии: «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия», «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ, также есть один самовыдвиженец. В ближайшее время он должен будет предоставить 1348 подписей, половину из которых можно собрать на портале Госуслуг. Из них будет выбрано и проверено на подлинность 270 подписей.

30 мандатов на муниципалитеты

Самыми «масштабными» и конкурентными станут муниципальные выборы. Всего замещается 30 депутатских мандатов. А документы представили 116 кандидатов, пять из которых самовыдвиженцы. Среди кандидатов 30 представителей «Единой России», 1 - от «Родины», 10 - от КПРФ, 8 - от «Новых людей», 27 — от «Партии пенсионеров», 28 — от ЛДПР и 7 — от «Справедливой России». Получается, что на одно место претендуют в среднем 4 человека.

- Сейчас идет регистрация кандидатов, пока зарегистрировано 35 человек. При этом мы установили уже два случая, когда кандидаты представили подписные листы с нарушениями. В одном случае лист не соответствовал форме, а во втором - кандидата поддерживали люди, не являющиеся избирателями. То есть они не относились к данному округу, поскольку были зарегистрированы по другому адресу. А поскольку таких подписей было много, других подписей кандидату уже не хватает. Кроме того, еще два кандидата представили неполный пакет документов для выдвижения. А поскольку срок предоставления их закончился, у них возникнут проблемы с регистрацией. Скорее всего, они получат отказ, - рассказал Вадим Минаев.

Уже с 3 августа начнут принимать заявки от избирателей для дистанционного электронного голосования и с помощью механизма «Мобильный избиратель». Для первого способа достаточно подать заявление через портал «Госуслуги», для второго — также можно использовать МФЦ, территориальные комиссии, а за 10 дней — участковые избирательные комиссии. Прием заявлений продлится до 14 сентября.