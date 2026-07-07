455 избирательных участков Владимирской области оснастят камерами перед выборами

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7 июля Председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев провел брифинг с журналистами, где рассказал о том, как в регионе пройдут сентябрьские выборы.

Стоит напомнить, что в Единый день голосования -2026 в сентябре во Владимирской области пройдут выборы сразу нескольких уровней: федерального, регионального и муниципального. Помимо определения состава в Государственную Думу жители региона будут переизбирать один мандат в Законодательном Собрании Владимирской области (по одномандатному избирательному округу №24) и выбирать также депутатов в представительные органы муниципальных образований.

Всего на муниципальных выборах замещается 30 депутатских мандатов. В частности вязниковцам предстоит выбрать 21 депутата Совета народных депутатов Вязниковского муниципального округа первого созыва. Еще шесть дополнительных выборов в отдельных округах Александровского, Собинского, Петушинского, Меленковского, Юрьев-Польского муниципальных округов и города Гусь-Хрустальный проводятся в связи с досрочными прекращениями полномочий ранее избранных депутатов.

Также Вадим Минаев сообщил, что голосование опять будет трехдневным. Делать волеизъявление жителям 33 региона позволят с 18 по 20 сентября. Стоит напомнить, что впервые трехдневные выборы появились во Владимирской области в период эпидемии коронавируса. И с тех пор почти все избирательные кампании заканчивались выборами длиной в три дня.

Всего во Владимирской области в выборах будет задействовано 939 избирательных участков, три из них образованы в местах временного пребывания избирателей. Это Областная клиническая больница, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Владимира, Центральная городская больница города Коврова.

При этом 455 избирательных участков, где голосуют более 70% избирателей региона, будут оснащены средствами видеонаблюдения с трансляцией в Штаб общественного наблюдения. Со второй половины июня в этих помещениях начался монтаж оборудования. На всех остальных участках будут применяться средства видеофиксации.

Если избиратель не сможет прийти в дни голосования на участок, он имеет право проголосовать дистанционно. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться на всех избирательных кампаниях, проходящих на территории Владимирской области.

- Процедура дистанционного голосования для нас не новая, ДЭГ уже использовался в нашем регионе на выборах в 2023 и 2024 годах. Подача заявлений на ДЭГ начнется за 45 дней до начала голосования. Подать заявление, чтобы проголосовать дистанционно, можно будет через портал «Госуслуги», МФЦ, территориальные комиссии, а за 10 дней - через участковые избирательные комиссии, - отметил Вадим Минаев.