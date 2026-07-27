Въезд во Владимир со стороны Юрьев-Польского украсили "зеленые" купола

скрин с видео МКУ "Зеленый город"

Специалисты муниципального учреждения "Зеленый город" продолжают создавать новые зеленые зоны на въезде во Владимир.

Со стороны Юрьев-Польского высадили 72 туи Брабанд, которые заключили в металлические каркасы, напоминающие своей формой купола церквей. 21 конструкцию изготовили сами сотрудники "Зеленого города". При уходе и стрижке туям будут придавать форму каркасов.

- Надеемся, что года через 3-4 это будут полностью заполненные формы, - подчеркнула главный инженер МКУ "Зеленый город" Мария Шашкова.

На треугольнике въезда также высадят краснолистные дубы, яблони Недзвецкого и спиреи.

Ранее специалисты высадили растения на въездах со стороны Нижнего Новгорода, Суздаля и Московского шоссе. Преображение въездных ворот будет полностью завершено ко Дню города.