Во Владимире начали озеленять въезды в город

Вот так теперь выглядит въезд со стороны Суздаля. Кадр из видео МКУ "Зеленый город".

Муниципальное учреждение «Зеленый город» начало реализовывать масштабные проекты по преображению въездных групп во Владимир. Первой пробой пера стал въезд со стороны Нижнего Новгорода. У подножия стелы с надписью «Владимир» высадили пузыреплодники, спиреи и туи.

- Здесь достаточно интенсивный трафик, поэтому подбирали такие растения, которые более устойчивы к загазованности воздуха. Спиреи и пузыреплодник также неприхотливы в содержании, - отметил начальник участка МКУ «Зеленый город» Никита Зяблицкий.

Так будет выглядеть въезд со стороны Нижнего Новгорода. Проект МКУ "Зеленый город".

Ранее специалисты рассказывали, что изюминкой въезда должна стать знаменитая Владимирская вишня. Не исключено, что деревья высадят позднее. Яркие акценты локации добавят два цветника из однолетников.

А на днях зеленый наряд обрела еще одна входная группа – со стороны Суздаля. Она посвящена городам туристического маршрута «Золотое кольцо России», которому в 2027 году исполнится 60 лет.

- Здесь очень символично расположены девять кленов Глобозум, которые, по концепции, являются спутниками-городами Золотого кольца. Каждый «подбит» спиреей Голдфлейм, которая символизирует именно это кольцо. Также создано два цветника. Один – вытянутый, прямоугольной формы, другому мы задали геометрию – треугольник – в виде самой площадки. Там высажен вейник Карл Форстер и спиреи Голдфлейм, - рассказала заместитель директора МКУ «Зеленый город» Мария Васильева.

Озеленение локации в дальнейшем еще будет дополняться декоративными кустарниками, капустой и луковичными.

Таким будет въезд со стороны Юрьев-Польского. Проект МКУ "Зеленый город".

Кроме того, вдоль дороги с одной стороны высадили 11 пирамидальных тополей. Их укутали стожками сена, которые при перегнивании будут давать деревьям витамины и питание. На другой стороне проезжей части высадили 50 кустов белой махровой сирени.

29 июня специалисты оформляли видовую территорию со стороны Московского шоссе: здесь появились цветники и молодые деревья. Вдоль дороги расположились многолетние кустарники – спирея, посконник и вейник. Венчают аллею пирамидальные и белые тополя, а также ива.

Останется благоустроить въезд со стороны Юрьев-Польского. Он должен будет рассказать о том, что Владимир – белокаменная столица. Гости увидят туи Брабант, облаченные в специальные металлические каркасы, своей формой отсылающие к белокаменному зодчеству. Дополнена локация будет величественными красными дубами, декоративными яблонями, а также кустарниками сирени и спиреи.